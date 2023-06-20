Eva Menta 意國網紅乳香撲鼻

講起意大利有咩好睇，喺男士角度，梗係睇波啦！淨係睇吓今個球季有支意甲球隊殺入歐洲賽最後決戰，就知當地足球唔係流。其實唔止男士好波，當地女仔對波都好勁吓，性感網紅Eva Menta就係最佳人辦！

百萬粉絲

有人話，自從睇咗Eva Menta喺社交帳號上分享嘅性感寫真之後，無論飲用乳脂含量幾高嘅純牛奶，依然覺得淡而無味，認真誇張！講真呢位意國美女嗰對胸器分量十足，睇落又挺又彈手，無論係咪「胸奴」，目光都會被呢對車頭燈吸引住。

另一方面，Eva Menta嘅樣貌靚得嚟有氣質，臀部又夠晒圓渾，襯埋一對修長嘅美腿，絕對係好多男士們心目中嘅女神模樣，再加上佢喺影相時，一啲都唔錫身，尺度之大直逼成人寫真，難怪佢嘅IG帳號有超過582萬粉絲！

尺度火辣

呢一代嘅網紅最叻吸金，Eva Menta亦唔例外，你以為佢喺社交帳號分享嘅自拍相已經係性感極限？未算，佢喺OnlyFans帳號上載嘅寫真仲大膽，所以好多會員噴晒鼻血不特止，荷包更加係大出血呢！

其實Eva Menta之所以着得咁放，皆因佢係一位時裝模特兒，早喺大學時期已經活躍，先後為多本潮流雜誌拍寫真，仲經常以模特兒身份亮相大大小小嘅時裝展，見慣大場面，乜嘢性感裝束都着過咁滯，自然唔怕外人嘅奇異目光。為咗令多啲人認識自己，Eva Menta自2019年起開始經營社交帳號，分享工作同生活點滴，有次因為上載咗自己嘅內衣造型照，引嚟網民熱議，所以先至萌生做網紅嘅念頭。