【是日通勝】

農曆五月初四

癸卯年 戊午月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：交易、祈福、嫁娶

忌：栽種、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、19、22

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：可從工作中獲滿足感，但要避免得意忘形。

金牛座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

雙子座：獲好運氣加持，工作上可做出理想的業績。

巨蟹座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

獅子座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

處女座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

天秤座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天蠍座：謀事受阻，易進退失據，有可能陷入財困。

人馬座：財運差，投資要保持理性，不宜輕舉妄動。

山羊座：判斷力差，理財要審慎，以免招致金錢損失。

水瓶座：運氣差只是暫時性，不灰心就可走出困境。

雙魚座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）兔 易闖禍

鼠：有望展現才華，但先要搞好人事關係。

牛：話頭醒尾，長袖善舞，工作如魚得水。

虎：被突發事故殺個措手不及，焦急萬分。

兔：衝動易怒沒好處，有可能遭小人利用。

龍：是日沖煞，幸好運勢不差，毋須過慮。

蛇：頭腦清晰，適合在工作上尋求新挑戰。

馬：一人計短，二人計長，別再孤軍作戰！

羊：工作有條有理，考慮周全，令人佩服。

猴：已婚者易出現不和，需要包容與忍讓。

雞：瑣事來襲，分身乏術，心情煩躁不安。

狗：財運下滑，不宜投資，否則損失慘重。

豬：虛心向別人請教，事業立於不敗之地。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

考試守護者「橄欖石」

橄欖石與火山活動有密切關係，其結晶體較小顆，因此通常以碎石狀的形態出現。大約三千多年前，橄欖石在古埃及接近紅海的一個小島上被發現，由於它有玻璃般光澤通透的光芒，早已被喻為象徵生命潛能之石。對猶太人來說，橄欖石是聖石之一，在耶路撒冷可以看到不少神廟有橄欖石的裝飾；北美洲阿帕契族也視橄欖石為聖石，同樣以它裝飾各種聖物，可見橄欖石在宗教上有重要的精神象徵。

英國國王愛德華七世十分喜愛翠綠亮眼的橄欖石，加上它是和平象徵，自然成為愛德華的所愛，在愛德華時期的珠寶設計，甚至奢華的建築物及藝術品上，看到不少橄欖石的蹤迹，也令橄欖石一直擁有高貴純淨的氣質。

橄欖石象徵智慧，有效平衡負能量，也象徵陽光與希望，能減輕憂慮，帶來正面樂觀的心態，有助驅散緊張及焦躁的情緒，並令睡眠安穩，有足夠的精神面對各項人生難關，勇於冒險。而綠色的橄欖石更有催旺文昌及提升考試運的能力。