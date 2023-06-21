陳偉霆「婚照」撒網傳戲假情真　新劇走甜孖劉雅瑟緝兇

男神陳偉霆（William）主演的「甜寵劇」剛播畢，有關方面決定乘勝追擊，安排他夥拍劉雅瑟主演懸疑新劇。另外，有傳他與內地女星章若楠假戲真做，而其舊愛何穗則飛往歐洲旅行散心，各自各精彩。

陳偉霆與內地小花章若楠主演的劇集《照亮你》昨晚（20日）收官，相關貼文包括「#靳時川（William角色）哄女友示範」及「#陳偉霆新劇佔有欲很強」等流量破億，不少Fans大讚他們CP感十足。William瞓身演出時差點葬身火海，劇情又交代他為救地震災民捨身犯險，被建築廢物重壓，命懸一線，幸而結局上演甜到漏的結婚戲碼，令Fans如釋重負。

舊愛歐遊散心

而於結局播出前，劇組公開William與章若楠的「婚照」，2人深情對望，默契十足，再度被網民質疑假戲真做。事實上，月前已盛傳William回復單身，舊愛何穗近日應邀到歐洲公幹兼旅遊，不時拍片與Fans互動，由超市購物到欣賞時裝騷，行程包羅萬有，似乎已從情傷中恢復過來。

由於《照》劇成績亮眼，William經理人公司英皇跟內地製作單位達成共識，安排他卸下「甜寵男」形象，偕同門師妹兼金像影后劉雅瑟拍攝懸疑劇《太陽星辰》。劇情以90年樓宇大火案為契機，William追捕連環殺人案疑兇時，意外從1993年穿越到2018，帶着過去的線索和未來的技術去發掘真相，相當緊張刺激。據悉，早前已明言會多花時間在本港影壇發展的William，年底前會返港開拍電影《無限任務》，台前幕後亦已啟動前期籌備工作，令Fans相當期待。