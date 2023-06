Phoebe Waller-Bridge拍《奪寶奇兵：命運輪盤》首次見福伯好緊張

由史提芬史匹堡(Steven Spielberg)於80年代執導的《奪寶奇兵》(Indiana Jones)系列頭三部曲是影迷心中的經典,成為夏里遜福(Harrison Ford)繼參演《星球大戰》(Star Wars)後另一深入民心的角色。史匹堡與福伯於2008年再合作第4集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull),但電影被劣評,去到今年才推出第5集《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),換由《盧根》(Logan)導演James Mangold執導,將是福伯最後一次主演這個系列!

37歲英國女星Phoebe Waller-Bridge於片中做女主角,飾演福伯角色的契女,網友估計電影公司是想將她捧為系列的接班人。她受訪時談到首次與福伯見面時很緊張:「我對呢個人有好深嘅敬意,但我角色要同佢係旗鼓相當,我要頂得住佢。我就帶住緊張情緒去見佢,唔知點做,有個危險係我可能會懶係太熟咁。但好好彩,我一入去,佢就同我講:『喂!』我一見佢佢就好溫暖,又好型,又對我嘅睇法同意見好有興趣。我哋即刻可以好似老朋友咁傾計,我覺得自己識咗佢成2千年,真係好正。」