Phoebe Waller-Bridge拍《奪寶奇兵：命運輪盤》首次見福伯好緊張

由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）於80年代執導的《奪寶奇兵》（Indiana Jones）系列頭三部曲是影迷心中的經典，成為夏里遜福（Harrison Ford）繼參演《星球大戰》（Star Wars）後另一深入民心的角色。史匹堡與福伯於2008年再合作第4集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull），但電影被劣評，去到今年才推出第5集《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny），換由《盧根》（Logan）導演James Mangold執導，將是福伯最後一次主演這個系列！

37歲英國女星Phoebe Waller-Bridge於片中做女主角，飾演福伯角色的契女，網友估計電影公司是想將她捧為系列的接班人。她受訪時談到首次與福伯見面時很緊張：「我對呢個人有好深嘅敬意，但我角色要同佢係旗鼓相當，我要頂得住佢。我就帶住緊張情緒去見佢，唔知點做，有個危險係我可能會懶係太熟咁。但好好彩，我一入去，佢就同我講：『喂！』我一見佢佢就好溫暖，又好型，又對我嘅睇法同意見好有興趣。我哋即刻可以好似老朋友咁傾計，我覺得自己識咗佢成2千年，真係好正。」