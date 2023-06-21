娛圈單打︱台灣捲起瘋潮　性侵吸毒玩完

台灣「#MeToo瘋潮」由政界燒到演藝界，簡直一石激起千重浪！繼資深男星許傑輝被爆連環性騷擾而宣布退出娛樂圈、形象健康的宥勝被揭趁老婆大肚性騷擾女員工後，另一重量級男藝人黃子佼所涉爭議更加轟動，被踢爆強吻17歲少女並拍下裸照。他對此直認不諱，更拖圈中好友落水，擺明攬炒！

黃子佼在社交網自認「病態」和「變態」並道歉，辯稱其母在他10歲時出軌，當着他面前與其他男人上床，才會導致犯下現在的錯誤；他又自爆性慾旺盛，一日做三次，連同性也能引起其性趣，聲稱接觸AV後學會更多變態的東西。唉，幾十歲人衰鹹濕還要賴老母賴AV，如此認錯，有冇人信呢？

可能有見形象盡毀再無顧忌，他愈說愈起勁，竟大爆圈中人秘聞，包括前度小S和家姐大S有「不良嗜好」，大S現任老公具俊曄甚至把他抱進廁所強迫他吸毒云云，揚言一拍兩散：「我就是要說出來，我管你們去死！」

好明顯，這波核爆級「#MeToo瘋潮」摧枯拉朽，所及之處，沒有一人能夠生還，黃子佼自知演藝生涯玩完，索性豁出去搵人陪葬。至於被他點名的藝人是否「毒蟲」，大家不妨自行判斷。

撇除這些醜聞，黃子佼不啻是一個專業藝人。他口才辨給，做司儀莊諧並重，曾獲11座金鐘獎獎項。咸豐年前曾與曾志偉女兒曾寶儀有過一段情，正是曾寶儀介入才導致與小S分手，以致小S與他反目了一段長時間，直到2015年才世紀和解。今次再爆大小S涉毒，看來這對「死敵」至死都不可能原諒對方。