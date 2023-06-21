炎亞綸被踢爆衰11　鮮肉網紅開記者會疑爆大鑊

已出櫃嘅台灣歌手炎亞綸尋日（20日）被爆出「#Metoo」性醜聞，被小鮮肉網紅耀樂大爆二人曾「曖昧」，炎亞綸偷拍二人性愛片後不慎網上流出，，而拍片當時耀樂更只有16歲！之後炎亞綸火速發文道歉，承認二人曾拍拖，又默認佢就係性愛片主角，並表示願意當面向耀樂再次道歉。

不過耀樂似乎就唔受落，宣布今日（21日）將喺台灣招開記者會，恐隨時爆炎亞綸大鑊。網上亦流出耀樂被爆出性愛片時與友人嘅對話截圖，當時佢於社交網寫下：「影片是我的前任，從來不知道他有拍過影片。」續表示因為對方劈腿而分手，對方曾要求復合，但佢無法接受劈腿，拒絕復合後過咗段時間，就見到影片，令佢崩潰不已：「這兩天真的一度有想不開...但在朋友的幫助下才能穩住心情。」耀樂並貼出同對方嘅對話：「你這影片哪裏來的！？我完全不知道怎麼會外流……這是甚麼軟體？」

台灣網紅律師「巴毛律師」陳宇安指出，偷拍未成年人私密影像已涉嫌犯上台灣《兒童及少年性剝削防制條例》，最重可判監逾7年。此外，相關罪行為「非告訴乃論」，即一旦經檢察官或是司法警察知道後，就一定要依刑事訴訟法的規定開始偵辦調查。