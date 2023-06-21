天氣悶熱又落雨，戶外活動太辛苦，最好都是搵間餐廳和親友慢慢享用。一大班人可揀選易分享的中菜，近日除有新中菜館開幕，更有全新打造的菜式，為味蕾帶來驚喜。

新廚登場

本地有很多資深的中菜大廚，近日中環米芝蓮一星的都爹利會館迎來新任行政總廚陳佑良師傅，為餐廳打造出一系列傳統和新菜式，熬煮6小時的海玉竹紅螺頭花膠湯，美肌補氣。濃雞汁玻璃大蝦球選用越南珍寶大蝦配慢煮雞湯。其他還有傳統黃金炸釀蟹蓋、濃雞湯脆皮百花日本關東刺參、麻辣鴨舌、豉汁或上湯焗澳洲龍蝦球和陳皮蜜汁鮑魚東坡肉等。想宴客的話，有全新推出的吊炸雞、片皮乳豬全體和佛跳牆等高級菜式，夠晒得體。

走進宋朝用餐

中國經歷過不同朝代，除各朝文化，飲食也是重要的歷史。金鐘多元感官中菜體驗空間「䭘」早前以宋朝為主題設計出8道菜套餐，菜式靈感來自宋代飲食典籍和名人，相傳宋高宗曾用來宴客的蟹釀橙，橙子挖空釀入大閘蟹肉、蟹膏、橙和酒等蒸煮。蘇軾慢煮東坡肉舉世知名，入口即化。其他菜式有岳飛將軍熏全鵝、宋嫂魚蓉羹和酒香酥黃獨‧送客湯等。享用時配以不同的影像和音樂加強氣氛，令大家感受更深。

本地尋味之旅

香港貴為美食之都，除了有數之不盡的餐廳和菜系，還有很多老字號品牌或老店。中環摩登中菜餐廳唐述近日聯乘調源醬油、蛇王芬、李熊記及錦興粉麵打造出10道菜「尋味 ‧香港」菜單，菜式選用蛇酒、醬油、乾鮑魚和麵條等食材，打造出藥膳當紅炸子雞、古法荷香蒸野生馬友魚、片兒麵、私房乾鮑魚花膠兩面黃和麵豉醬雪糕等創意美食。吃時配用蛇酒和臘腸調配的創意雞尾酒「煲仔飯」，更添趣味。

特色茶館VS粵式滋味

尖沙咀西九文化區經常人頭湧湧，參觀各式藝術品或散步後醫肚最為重要。早前於該區開設了兩間餐廳，中式茶館「下江南」除有各款茗茶外，還有多款宮庭小點如豌豆黃、火熏玉蓮鴨子、冰糖燉燕窩，以及重慶小麵或山西肉夾饃等民間美食。另一間「璟瓏軒」供應粵式點心和菜式，品嘗到脆皮燒金方、蠔皇玉掌扣鮑魚和拔絲菠蘿黑豚肉等美食，任君選擇。