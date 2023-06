韓國男團INFINITE隊長兼主音聖圭昨晚假九龍灣國際展貿中心匯星舉行「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG」演唱會,是他首次以個人身份在香港開騷。

聖圭在晚上8點15分左右登場,隨即唱出《Climax》、《41th》、《Divin'》及《Shine》,大晒唱功冧粉絲。他之後用廣東話跟大家打招呼:「大家好,我係金聖圭,好開心見到大家!」他指因為今次是首次在香港舉行個唱,覺得既怕醜又開心,又指自己曾於2018年來港拍攝《True Love》的MV,已有很久沒來香港,並多謝大家雖然是平日仍前來支持他的演唱會。

此時台下粉絲舉起寫着「我的男朋友,我們的Long D終於結束了」,聖圭見到後便笑說:「今天就做你們的男友吧!」他又指前一日到港後一邊飲啤酒一邊欣賞夜景,大讚香港是很美麗的城市。