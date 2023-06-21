NONO遭約20名女性指控性侵：拖到殘廁無套中出

台灣搞笑藝人NONO被爆出性騷擾事件，包括對女性強抱揉胸，甚至在車上伸舌強吻等，NONO隨後透過經理人否認，表示「對她沒有印象」，不過爆出事件嘅受害人「小紅老師」今日（21日）召開記者會，說明親身經歷及發文後陸續收到超過20人嘅私訊爆料。佢表示：「目前陳先生、也就是NONO大哥否認，我po文後收到很多來信，有工作人員、大學傳播系的妹妹，收到超級超級多爆料，其中還有侵入式的，包括拖到市民大道的殘障廁所無套中出…」指控嚴重！

小紅老師指出另一個受害者，約於2011年時遭NONO用同樣手法侵犯，更被於車上強行進入，甚至NONO更問：「是不是很大？」、「有看過這麼大的嗎？」小紅老師說，受害者已婚，希望不要再有人受傷害。

小紅老師透露收到10幾快20個受害者的私訊，且在記者會前5分鐘又再收到私訊，對方表示，「記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，且當時NONO的女兒才剛出生。該爆料女網友透露她當時在百貨公司站櫃，有次NONO說要送她回家，結果一上車就對她毛手毛腳，還暗示自己很喜歡絲襪，事後NONO還不斷私訊聯繫她，直到她揚言報警，NONO才放過她。

小紅老師收到的私訊，侵入性的性侵共有2個，其他是有指交、動手動腳。同時小紅老師喊話「希望所有受害者不要害怕，願意站出來，他才會站出來。」至於會否提告，她坦言提告要集結更多受害者資訊，很多東西沒有足夠證據，所以目前還在考慮中，並希望NONO認錯道歉，及質疑其老婆朱海君當時已經知情。