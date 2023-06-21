夏至又殺到　誓以食消暑

今日是廿四節氣中的夏至，為全年白晝最長、黑夜最短、陽氣最旺的一日。此節氣的到來代表隨之而來的盛夏，雖說還未到最熱之時，但熱起上嚟都好難頂，最舒服就梗係以食消暑啦！

以酸緩解不適

高溫的天氣容易令人食欲不振，多吃味酸的食物可促進食欲、生津止渴。食材的選擇有番茄、檸檬、葡萄、山楂、奇異果等。同時，高溫亦會令人的消化能力變弱，故飲食應以易消化、清淡為主，避免進食油膩或生冷之物，加重脾胃的負擔，造成消化不良。

選擇消暑食材

想到夏天，很多人第一時間都會想到西瓜，而事實上性寒味甘的它，確有清熱解暑、生津止渴的作用。除此之外，如綠豆、冬瓜、烏梅、苦味食物等都具有消暑的功效，混合其他食材來製作湯水或茶飲，具有保健作用，養生又消暑。

中醫推介食療

海帶綠豆糖水

材料：綠豆100克、乾海帶10克、陳皮10克、冰糖小量

做法：

1. 先把海帶洗淨，浸泡6小時，切絲備用。

2. 綠豆洗淨後，浸泡30分鐘。

3. 將所有材料放入煲中煲1小時，最後加入冰糖調味即可。

烏梅菊花茶

材料：烏梅3枚、五味子6克、菊花10克、冰糖小量

做法：將所有材料放入煲中煲30分鐘，再加入冰糖調味即可。