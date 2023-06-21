現身對質記者會　炎亞綸對前男友鞠躬道歉

台灣歌手炎亞綸陷「#Metoo」性醜聞，被小鮮肉網紅耀樂大爆炎亞綸曾偷拍二人性愛片，及後片段被網上流出，而拍片當時耀樂只有16歲。今日（21日）耀樂召開記者會時，炎亞綸竟直接現身記者會現場，語帶哽咽跟耀樂道歉並鞠躬，表示先將時間留給耀樂說明一切，事後會再私下聯繫協議此事。耀樂當場崩潰，並暫停記者會，先離場平復心情。

耀樂於記者會上才剛說完：「那年的我才16歲…」炎亞綸突然現身，耀樂整個人低頭不敢面對。炎亞綸深深一鞠躬後說：「我是要跟他道歉，所以我還是對着他比較好，我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉」並再鞠躬，耀樂當場崩潰趴在桌上。炎亞綸續說：「那今天是你的記者會，我想你有很多話要說，如果之後還有甚麼問題或想聯絡我的話都可以，謝謝。」而耀樂從頭到尾都雙手緊抓且低頭不敢看炎亞綸，情緒波動極大，並立即暫停記者會，約7分鐘後才再度現身。

耀樂續說明自己是在16歲時與炎亞綸認識，由於對於演藝事業相當憧憬，因此來到台北念書，至於第一次對方違反他意願強迫發生關係：「是在2018年在橫店拍戲時，他會比我還要早起去做工作的準備，但他當時竟掀開棉被露出他的生殖器…」即使耀樂嚴肅的向對方拒絕，加上身形瘦小無力反抗，但對方仍沒停止，事後他只能自我催眠這是情侶間該有的行為。

耀樂指首次拍攝性愛影片，是在炎亞綸的天母住處，當時發現後當場拒絕對方，而炎亞綸也給予承諾不會再犯，沒想到2018年中秋節前夕發現他與炎亞綸性愛影片外流，當下感到非常驚慌，便私訊問炎亞綸何時偷拍錄影？當時炎亞綸表示不知道為何影片會外流，可能是送修手機被盜。如今過了5年，耀樂質疑炎敷衍了事，加上他只跟炎亞綸一人發生過性行為，甚至質疑是炎亞綸流出，因此要求他把這5年調查出來的證據公開說明。此外，拍攝未成年少男性愛影片本就違法，希望炎亞綸說明清楚，不要再混淆視聽。

耀樂表示如今選擇站出來，是擔心有更多人受害，因此若自己不先勇敢站出來，怎麼幫助其他受害者。對於炎亞綸遭到爆料後才道歉，他認為這種道歉相當沒有誠意，因此無法接受。耀樂表示2018年至今有許多相關案件發生，也與許多受害者私訊互相打氣，並向所有人喊話：「這些都不是我們自己的問題！」又坦承這是許多人一輩子的傷，對於很多人而言，可能永遠都無法重新站起來，而他是有親友支撐才能回歸校園，但也強調這個傷痛永遠都在。