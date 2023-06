由「蜘蛛女」美國女星Zendaya主演、由《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)鬼才導演Luca Guadagnino執導的新作《Challengers》將於9月上映,而首輯預告片於網上公開,在片中飾演網球嬌娃的她與兩男大玩「3人運動」!

Zendaya於片中飾演一名網球巨星及後因傷患而轉為教練,並將自己的老公訓練成為網球大滿貫冠軍。期間他遇上強勁對手,2人曾是好友亦是爭女對手。於預告片中Zendaya就色誘兩位網球男將,並於床上玩3P。