炎亞綸耀樂事件懶人包　一文睇晒事件時間軸

近日台灣娛樂圈受「#Metoo」事件影響，接連爆出多篇震驚各界嘅藝人性騷擾醜聞，已隨着事件發酵依家仲到燒到台灣前飛輪海成員炎亞綸身上，仲被爆出偷拍同16歲少年性交，連影片都不慎外洩嘅醜聞，而被害少年亦於今早（21日）舉辦記招交待事件之際，炎亞綸更現身記招當面向少年道歉。

是次炎亞綸「#Metoo」事件嘅受害者為抖音男神耀樂，曾以網名冥祥走紅。喺20日晚間透過社交網公開當年同炎亞綸相識過程，表示當年仲讀緊中學嘅自己無意間發現炎亞綸用小號同周湯豪喺社交網嘈交，識破對方身份後嘅耀樂就抱住好奇心送出交友邀請，未料對方通過加好友外，仲被熱情邀請去對方屋企睇片，當面對爆紅偶像想要進一步發展關係嘅邀請，耀樂表示「非常開心」，畢竟當時年約16歲又孤身一人去台北讀書，所以難免將對方當成心目中嘅白馬王子，因此以「伴侶」關係嘅前提下，耀樂認為對方唔會傷害自己，盲目嘅信任亦令佢乜都聽晒炎亞綸話。

耀樂16歲獻出初夜

可惜現實總係殘酷，估唔到16歲時將「處男身」獻比炎亞綸後竟然係噩夢嘅開始，耀樂表示一開始見到對方想拍影片時非常抗拒，更係自己唯一底線，對方都答應尊重。據耀樂描述2人拍拖期間炎亞綸通常比佢早起身，並趁佢仍未瞓醒就不顧佢感受直接發生關係，而處於懵懂年齡嘅佢，更天真以為係一件情侶間好平常嘅事情，未料炎亞綸之後竟然變本加厲，做出趁其不備偷拍性愛畫面嘅行為。

發現炎亞綸出軌偷食

耀樂透露同炎亞綸拍拖期間，曾於半夜收到對方同時交往緊嘅對象們，來電質問耀樂同炎亞綸嘅關係，由於當時耀樂已經以「有色眼光」去看待，所以當炎亞綸解釋為「神經病人」無需理會時，耀樂都理所當然嘅相信，可惜呢啲情況持續咗半年，亦令2人最終分手收場。

被偷拍性愛影片並外洩

分手後嘅2018年中秋前夕，身處北京工作嘅耀樂，突然得悉佢同炎亞綸嘅性愛影片喺網絡瘋傳，無助嘅佢最終都係搵炎亞綸商量求助，對方亦告知中秋節媒體不會工作，一切交比佢處理，未料翌日竟被大肆報導，導致耀樂喺學校要面對大量閒言閒語外，甚至驚到唔敢出門，更因此被逼休學、停工，人生似乎瞬間毀滅。而最後，炎亞綸僅表示會盡力處理好，並將律師費及一啲生活費交比耀樂。

被劈腿受害者邀耀樂一齊出面指證

影片外洩後，有被炎亞綸劈腿傷害過嘅3位男性搵到耀樂，希望可以一齊出嚟發聲指控炎亞綸，不過耀樂發現自己太愛炎亞綸，即使自己曾被傷害都唔希望炎亞綸受傷，因此佢仲特登搵炎亞綸經理人出嚟商量，希望炎亞綸可以做好準備應對。然而，影片外流時炎亞綸卻向別人表示，如果耀樂敢出嚟指證爆料，就會搵黑社會「解決」。另外，據台媒報導，性愛影片外洩當晚「炎先生床上躺着其他男生」，而耀樂更表示自己講嘅呢一切都有證據。

分手後

分手後，炎亞綸同耀樂仍維持朋友關係，炎亞綸對此事亦深表感激，全因耀樂未有因佢嘅不成熟而拒絕來往，並指2人仍有間斷連絡，甚至2022年9月耀樂要求炎亞綸幫忙宣傳投票活動時，都一口答應。