【簡潔生活學】應節吃糉也可包糉

生酮糉主要材料，以椰菜花飯取代糯米，但賣相或口感也很好。（作者提供）

明天就是端午節，讀者們是否已率先品嘗各式糉子？你們喜歡鹹肉糉、裹蒸糉還是梘水糉？傳統口味好像已不能滿足大眾，所以近年見到很多創新的特色糉，例如：矜貴的吉品鮑瑤柱糉，也有牛肝菌雞肉糉，甚至刺激味蕾的麻辣糉。

有朋友正進行生酮飲食，不能吃糯米，所以只好選擇生酮糉，主要材料以椰菜花取代糯米，其實味道也很好。她更提供食譜，有興趣的朋友可以試試自己整。

生酮鹹肉糉

4人份（可因應口味或分量調節）

材料：

椰菜花 600克

黃金亞麻仁粉 30克

乾冬菇（餡料） 6粒

蝦米（餡料） 50克

豬絞肉（餡料） 150克

鹹蛋黃（餡料） 4顆

水 適量

滷汁 適量

滷汁材料：

豉油 3湯匙

鹽 半茶匙

五香粉 適量

胡椒粉 適量

冬菇水 80克

蝦米水 90克

其他材料：

糉葉 16片

鹹水草 8條

做法：

1.糉葉及冬菇分別預先浸一晚。

2.將糉葉清洗及用熱水煮軟，鹹水草同樣放熱水煮。

3.蝦米洗淨、浸水，落鑊炒香備用。

4.冬菇清洗乾淨後，剪掉冬菇蒂。

5.豬絞肉與冬菇同炒，加入滷汁，小火煮25分鐘。

6.熱水蒸鹹蛋黃7至8分鐘，切開一半。

7.椰菜花切粒作飯狀，加黃金亞麻籽粉，中小火炒軟，冚蓋煮2至3分鐘，加入滷汁炒至均勻；餡料部分完成。

8.將糉葉摺成漏斗型，放入餡料，用力壓實，包好後用鹹水草繞圈打結。

9.熱水蒸20分鐘即可。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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