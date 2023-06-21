【簡潔生活學】應節吃糉也可包糉
2023年06月21日 14:00
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生酮糉主要材料，以椰菜花飯取代糯米，但賣相或口感也很好。（作者提供）
明天就是端午節，讀者們是否已率先品嘗各式糉子？你們喜歡鹹肉糉、裹蒸糉還是梘水糉？傳統口味好像已不能滿足大眾，所以近年見到很多創新的特色糉，例如：矜貴的吉品鮑瑤柱糉，也有牛肝菌雞肉糉，甚至刺激味蕾的麻辣糉。
有朋友正進行生酮飲食，不能吃糯米，所以只好選擇生酮糉，主要材料以椰菜花取代糯米，其實味道也很好。她更提供食譜，有興趣的朋友可以試試自己整。
生酮鹹肉糉
4人份（可因應口味或分量調節）
材料：
椰菜花 600克
黃金亞麻仁粉 30克
乾冬菇（餡料） 6粒
蝦米（餡料） 50克
豬絞肉（餡料） 150克
鹹蛋黃（餡料） 4顆
水 適量
滷汁 適量
滷汁材料：
豉油 3湯匙
鹽 半茶匙
五香粉 適量
胡椒粉 適量
冬菇水 80克
蝦米水 90克
其他材料：
糉葉 16片
鹹水草 8條
做法：
1.糉葉及冬菇分別預先浸一晚。
2.將糉葉清洗及用熱水煮軟，鹹水草同樣放熱水煮。
3.蝦米洗淨、浸水，落鑊炒香備用。
4.冬菇清洗乾淨後，剪掉冬菇蒂。
5.豬絞肉與冬菇同炒，加入滷汁，小火煮25分鐘。
6.熱水蒸鹹蛋黃7至8分鐘，切開一半。
7.椰菜花切粒作飯狀，加黃金亞麻籽粉，中小火炒軟，冚蓋煮2至3分鐘，加入滷汁炒至均勻；餡料部分完成。
8.將糉葉摺成漏斗型，放入餡料，用力壓實，包好後用鹹水草繞圈打結。
9.熱水蒸20分鐘即可。
Profile：Kitty Wong
-已婚，育有3名子女
-MCM專業收納服務網站創辦人
-日本及美國認證收納師
-認證生酮飲食教練
-認證瑜伽教練
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