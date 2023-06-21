控炎亞綸強迫性交　耀樂被爆疑涉桃色交易兼呃錢

台灣歌手炎亞綸與小鮮肉網紅耀樂因感情風波，炎亞綸被耀樂指控於耀16歲時強迫性交，及偷拍二人性愛片，今日（21日）耀樂召開記者會，炎亞綸現身並對耀鞠躬道歉。正當各界對炎亞綸涉「衰11」一事議論紛紛時，網上忽然爆出耀樂疑涉桃色交易兼騙錢！

網上流出多張對話截圖，見疑似耀樂Account與另一人正討論疑似桃色交易，爆料者稱耀樂要求對方將6次開房約會錢全數付清後，卻走數神隱，疑被耀樂呃錢：「跟我朋友約定好，私下給耀樂54,000新台幣（下同，約13,647港元），耀樂他就跟我朋友，開房約會6次，結果耀樂第一次跟我朋友開房約會時，就直接要求要把6次開房間約會的錢54,000做一次全部收了。這個卻是我朋友噩夢的開始，因耀樂自從把全部的錢54,000收款後，就開始神隱，一開始先是用各種理由避不見面，後面更是直接搞消失，耀樂收了54,000，實際卻只有跟我朋友出來履行開房約會一次，還欠我朋友開房約會5次，且那出來的那次，還是我朋友堅持一定要見面約會時，再當場給他54,000的錢，現場轉帳給耀樂，不然如果原本照耀樂當時的要求直接先用匯款的。」爆料者續指見耀樂聲討炎亞綸，但佢自己就故意搞消失半年，唔正常履行當初同佢朋友約定好嘅房間約會。