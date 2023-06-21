期間限定　全新出品「滋味Signature Lobster Roll」

【營業資訊】英皇院線對食物講究，將經典美食重新設計，變奏成各式各樣的滋味輕食，不定期推出滋味餐單，觀眾不再局限於吃爆谷、汽水，而是由廚師精心炮製多款即叫即製餐飲美食，為觀眾帶來味覺驚喜。期間限定全新「滋味Signature Lobster Roll」於「6.15國際龍蝦日」登陸英皇戲院。上等彈牙龍蝦肉及秘製龍蝦沙律逼爆麵包，分量十足。Lobster Roll一啖帶來彈、爽、軟、脆四重豐富口感，超滿足！

彈︰滿滿龍蝦肉超足料，啖啖彈牙爽口！

爽︰自家調配龍蝦沙律加了龍蝦肉及秘製醬汁，非常醒胃！

軟︰鬆軟熱狗包用牛油烘香內層及外層，香氣四溢！

脆︰配搭香脆墨西哥脆片品嘗，風味加倍!

你知道嗎？每年有兩個「國際龍蝦日」。而全新「滋味Signature Lobster Roll」將於這兩個慶祝龍蝦豐收的日子期間、6月15日至9月25日期間限量發售。睇戲冇諗過咁滋味？誠邀你來品嘗英皇戲院全新誠意炮製Lobster Roll！

產品資料：

Lobster Roll價錢︰HK$168（加HK$30配大汽水或茶）

發售地點：英皇戲院 (中環娛樂行) - 香港中環皇后大道中30號娛樂行3樓、英皇戲院 (澳門葡京人) - 澳門路氹溜冰路葡京人2樓