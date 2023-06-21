移居火星 圓夢Plan C曝光

未來充滿變數！曾幾何時，移居火星似乎是科幻小說、特技電影才會出現的構思，但當人類的探測器不止一次向這火紅色星體進發，加上有科學家明言在技術上是有可能實現，於是一系列「非凡」的建築概念相繼曝光，說不定以下介紹的設計會成為人類圓夢的「Plan C」！

赤道上的巨環

跟地球遙遙相對的火星，一向令人類產生無限幻想，加上有科學家視它為離地球最近的人類宜居星球，因而成為許多創作人的繆思，有建築師事務所發表了火星城市設計圖，更有太空探索科技公司創辦人豪言要在2030年之前着手興建。

由MAKHNO Studio構思的「Plan C」，就是為人類定居火星而設計。先由外觀說起，「Plan C」似一個超巨型圓環或麵包圈（Bagel），外牆預計利用3D打印建造，人們只要留在圈內，就可以自由活動，毋須穿着太空衣或佩戴氧氣設備。選址方面，設計團隊的建議是盡可能靠近赤道，並位於火山口的斜坡上，可免受沙塵暴和輻射影響。

設施一應俱全

除了「圓」美的形態，「Plan C」的內部設想亦非常仔細：其一，整個大廳栽種了大量樹木和綠色植物，並借助植物生長燈的照明（Phyto lighting），幫助它們更好地進行光合作用，把二氧化碳和水分轉化為氧氣。其次，室內設有一個個球狀溫室膠囊，並配備植物生長燈，用來培植農作物，從而在食物供應上達到自給自足。

生活設施方面，除了最基本的睡眠區之外，還有用餐區、緩跑徑、健身房、游泳池、醫療中心、隔離病房、監測行星和大氣的研究中心、化學和生物實驗室、漂浮膠囊（用於改善心理健康）等等，從而協助人類盡快適應火星。

同場加映：巨型鐵餅Genesis v.2

除了「Plan C」，貌似巨型鐵餅的「Genesis v.2」，同樣適用於火星，一旦建成，意味着人類科技文明真正邁前了一大步！

一身銀色的「Genesis v.2」，由建築師Burak Celik、Naz Kaplan及Zeynep Ege Odabasi設計，構思以隕石坑為據點，輻射相對較低，圓形設計可減少佔地面積，亦方便將沉降點定位在不同尺寸的隕石坑上。建築物內部以白色為主調，不期然令人聯想起科幻片場景，當中有圖書館、VR區、用餐區、廚房、客廳等生活空間，亦設有實驗室、樣本採集區等。值得一提，它還會持續搜索最佳位置，以回應光線、溫度和其他天氣條件的變化，並會使用各種可持續能源技術和通過藻類養殖來生產生物燃料。