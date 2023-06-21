AGA守候3年圓夢紅館開騷：將最好狀態呈現畀樂迷！

歌手AGA受疫情影響，連續取消3次紅館演唱會後，今年8月終於圓夢，再在紅館連開兩場演唱會，而個唱命名為《ONEDERFUL Live》，原來大有含意。《一》（One）是她第一首廣為人知的作品，開啟了其精彩的音樂生涯；《Wonderful U》是她第一首廣為人知的英文作品，為她收穫了更多樂迷，音樂路上開拓出新方向，個唱名不僅是將她兩首大熱歌融合，亦是她人生觀的點滴，希望帶出「ONE Life Wonderful Life」的訊息，人一生只有一次機會，當然要活出精彩人生。AGA沉澱過後認為今次的歌單、製作都是最完整的一次，望將最好狀態的自己呈現給樂迷。

海報設計方面，AGA以一身充滿未來科技感的造型登場，帶出她已蛻變的意思，能圓夢登上紅館，是她歷來首位全部作品都由自己作曲，踏上紅館舞台的唱作人，與團隊感到振奮。

AGA終踏上紅館舞台，她心情興奮說道：「等咗3年終於夢想成真，今次覺得非常開心！好多謝每一位同我講加油，或者問我幾時開演唱會嘅朋友，今次會盡最大努力，用最好嘅狀態去迎接呢個Show。」