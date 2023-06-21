史嘉娜祖漢遜開到口搲合作　湯告魯斯有回應

荷里活性感女神史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）早前受訪時點名表明想與男星湯告魯斯（Tom Cruise）合作，並希望有人能促成他們合作拍戲。

而「靚佬湯」日前出席新片《職業特攻隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One）首映時被記者問及回應，他即表示自己絕對想與史嘉娜合作拍戲。他更對史嘉娜有讚冇彈：「佢好正，佢係一個出色嘅女演員同電影明星。我從佢入行開始已睇佢嘅戲。佢好有才華同非常迷人。如果合作會好好玩。」之後「靚佬湯」繼續大讚史嘉娜多元化：「佢可以拍喜劇、劇情片、動作片同懸疑片。佢係一啲可以令你喺銀幕同鏡頭上吸引你注意。所以（同佢合作）絕對會發生。」

其實多年前兩人曾被雜誌傳差點在《職業特工隊3》（Mission: Impossible III）中攜手合作，不過當時有傳「靚佬湯」真正想的並非與史嘉娜合作而是找下一任合約新娘。最終史嘉娜本來已接拍《職》，但明白背後意思後即立刻推辭，她的角色由女星Keri Russell接手，然而他卻沒與Keri戀上。