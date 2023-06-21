湯洛雯扮蠢呃馬國明　陳展鵬：你咁好戲！

視帝陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融、劉佩玥等，今日（21日）在將軍澳電視城宣傳劇集《隱門》，席間公布好消息第11集碌得23.2點收視及首兩周myTV SUPER 總直播點擊率達1124542觀看人次。

陳展鵬正忙於拍攝新劇《逆天奇案2》又要為《隱門》宣傳，相當忙碌，他說：「唔辛苦，好期待同啲新演員合作，體會到男演員嘅壽命係好長，我個女咁細，終於感受到退休嘅距離愈嚟愈遠。」

劇中演出曾惹負評的湯洛雯表示已經消化了，會一路會聽取意見，好好反省。問到馬國明可有給她意見？她說：「佢最近唔得閒理我，因為佢拍緊劇，未有時間睇劇。」展鵬指少有演繹《隱門》這類角色，出街聽到觀眾喜歡也感到驚喜，問可有事情會隱瞞老婆單文柔？他則說：「我梗係唔會隱瞞，我喺屋企啲戲好屎，講唔到大話。」湯洛雯則說：「我都唔識分，啲視帝唔係好信得過。」問到馬國明是否逃不出她的法眼？她說：「以我所知佢冇呃過我，有時想畀驚喜就會有天然呆，為咗保持驚喜，所以都會隻眼開隻眼閉，如果要有驚喜，就唔好太聰明，哈哈。」展鵬說：「同你拍劇嗰陣都唔覺你咁好戲。」