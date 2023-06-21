林海峰上25樓天台拍跳起鏡頭：有啲腳軟

藝人林海峰（Jan）在廣告中首次扮演最紅拍賣官，其中一幕他站在高空上的巨型拍賣槌上，高呼：「今年只做一件事！」而拍攝場地正是中環某幢大廈的25樓天台，為要配合後期電腦合成，以及製造居高臨下效果，製作團隊在天台上再搭建一個達10呎高台，Jan要在高台爬上爬落，氣定神閒講對白之餘，還要做出跳起動作，跳起再落地一刻，其腳步相當穩熱，神態從容自若，工作人員大讚他膽識過人，但事實又是另一回事。

他事後分享拍攝感受時表示：「第一場戲就要在高台跳起，就好似演員拍第一場戲就做親熱戲一樣，好大壓力。」企在高空拍攝，Jan坦言：「嘩！真係唔係講笑！我依家知道點解小朋友罰企唔驚，因為唔夠高，只要企高小朋友就會驚，我企上高台時真有點腳軟！」

Jan拍攝前做足功課準備，觀看其他拍賣會影片偷師，特別留意拍賣官在台上主持時的台風語氣、拿拍賣槌手勢和身體語言等，他表示：「拍賣官呢個角色我都幾想做到，因為拍賣官其實是一個舞台表演者、主持，跟talk show等表演形式很接近。」亦謂很欣賞拍賣官的專業，除要熟讀資料，亦要識隨機應變，推高現場觀眾情緒，如舞台表演一樣。