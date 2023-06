周吉佩到筲箕灣做節目　地膽龍婷過佢兩招

一班《中年好聲音》歌手周吉佩(吉吉)、龍婷、李佳、支嚳儀、丁文俊、顏志恒和吳大強等今晚(21日)現身筲箕灣露天廣場為《大笪地唱不停》節目錄影。龍婷透露將撇甩拍檔丁文俊,與吉吉在另一個演出中合唱,吉吉笑言擔心丁會呷醋。

他們都表示在筲箕灣留有不少回憶,吉吉稱在附近商場做過2、3年的駐場歌手,再見街坊很有感覺。龍婷初來香港時就住在這區,經常流連海旁對着海唱歌,故面對這遍海有好大感觸,她說:「我啲廣東話就係行街市買嘢學返嚟,頭先行行吓,有人送荔枝畀我哋,好開心。」龍婷以前經常在街頭Busking,並過兩招給吉吉,唱戶外騷最緊要帶定紙巾和水,吉吉表示以前參加18區歌唱比賽,習慣在無冷氣地方唱歌,自己也喜歡唱戶外騷,可以感受到觀眾的熱情。

吉吉表示有留意《中年好聲音2》參賽者,覺得許志安8哥和唱《女殺手》的女歌手十分突出,他又讚歌手鄭梓浩有型、吸引;龍婷表示有兩位Busking朋友都有參賽,但未知能否入圍。吉吉分享參賽經驗:「我係緊張大師,每次當輸來玩,將自己最好一面發揮。」曾經因為㨂錯與龍婷Battle而差點出局的他,笑言揀對手十分重要,必須知己知彼。龍婷就表示揀歌亦好緊要,上戰場一定要揀令人有共鳴的歌曲,她說:「要好熟歌詞,將歌詞變成靈魂記憶。」

節目的嘉賓是蘇韻姿,穿露膊短褲的她,仍熱到大汗疊細汗,笑言今日要趨向中年,希望有好聲音,可以重拾番少年時曾經想過歌手夢。表示疫情以來3年無在人前唱歌,向來唱英文歌,今晚亦選了《Fly me to the moon》,及廣東歌《相愛很難》,笑言希望大家聽得出她唱廣東歌,之前有練習過,亦有找老師練習,剛在後台,有從旁向中年好聲音歌手偷師。

早前傳出被雪調離《愛.回家之開心速遞》,問她何時出雪櫃?她表示:「我標汗,工作由公司安排,幾時回家暫時未收到消息,不過我遲啲有第二啲工作,會跳出電視,(想唔想返去?)屋企點都掛住,我由愛回家成長,大家都好錫我,係一家人。(有唔開心?)一定唔捨得,熊心如陪住我成長,我啲中文都係呢度學番嚟。」不過認為任何工作對她都有所得着,好像之前拍《不可能任務》,可能有助將來拍警匪片,透露與公司還有很長合約,會放心交公司安排工作。