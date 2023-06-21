周吉佩到筲箕灣做節目　地膽龍婷過佢兩招

一班《中年好聲音》歌手周吉佩（吉吉）、龍婷、李佳、支嚳儀、丁文俊、顏志恒和吳大強等今晚（21日）現身筲箕灣露天廣場為《大笪地唱不停》節目錄影。龍婷透露將撇甩拍檔丁文俊，與吉吉在另一個演出中合唱，吉吉笑言擔心丁會呷醋。

他們都表示在筲箕灣留有不少回憶，吉吉稱在附近商場做過2、3年的駐場歌手，再見街坊很有感覺。龍婷初來香港時就住在這區，經常流連海旁對着海唱歌，故面對這遍海有好大感觸，她說：「我啲廣東話就係行街市買嘢學返嚟，頭先行行吓，有人送荔枝畀我哋，好開心。」龍婷以前經常在街頭Busking，並過兩招給吉吉，唱戶外騷最緊要帶定紙巾和水，吉吉表示以前參加18區歌唱比賽，習慣在無冷氣地方唱歌，自己也喜歡唱戶外騷，可以感受到觀眾的熱情。

吉吉表示有留意《中年好聲音2》參賽者，覺得許志安8哥和唱《女殺手》的女歌手十分突出，他又讚歌手鄭梓浩有型、吸引；龍婷表示有兩位Busking朋友都有參賽，但未知能否入圍。吉吉分享參賽經驗：「我係緊張大師，每次當輸來玩，將自己最好一面發揮。」曾經因為㨂錯與龍婷Battle而差點出局的他，笑言揀對手十分重要，必須知己知彼。龍婷就表示揀歌亦好緊要，上戰場一定要揀令人有共鳴的歌曲，她說：「要好熟歌詞，將歌詞變成靈魂記憶。」

節目的嘉賓是蘇韻姿，穿露膊短褲的她，仍熱到大汗疊細汗，笑言今日要趨向中年，希望有好聲音，可以重拾番少年時曾經想過歌手夢。表示疫情以來3年無在人前唱歌，向來唱英文歌，今晚亦選了《Fly me to the moon》，及廣東歌《相愛很難》，笑言希望大家聽得出她唱廣東歌，之前有練習過，亦有找老師練習，剛在後台，有從旁向中年好聲音歌手偷師。

早前傳出被雪調離《愛．回家之開心速遞》，問她何時出雪櫃？她表示：「我標汗，工作由公司安排，幾時回家暫時未收到消息，不過我遲啲有第二啲工作，會跳出電視，（想唔想返去？）屋企點都掛住，我由愛回家成長，大家都好錫我，係一家人。（有唔開心？）一定唔捨得，熊心如陪住我成長，我啲中文都係呢度學番嚟。」不過認為任何工作對她都有所得着，好像之前拍《不可能任務》，可能有助將來拍警匪片，透露與公司還有很長合約，會放心交公司安排工作。