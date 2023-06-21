齋藤恭代　九頭身長腿女神

日本寫真界有好多女優曾經參加過唔少選美活動，當中更加有女優參加過國家級甚至係國際級選美添！好似近期憑住九頭身身材而成功贏得廣大觀眾注目嘅齋藤恭代咁，就曾經代表日本出戰「地球小姐選舉」，足見佢質素超班呀！

絕色高妹

以前日本寫真女優群當中高妹唔多，數來數去都係得被稱為「靈長類最強Body」、身高5呎9吋嘅染谷有香，不過佢出道已經多年，而且仲拍埋全裸寫真，乜都畀人睇晒，相信大家都會覺得冇乜新鮮感。

好在，近期投身寫真女優行列嘅女優當中不乏高妹，好似之前為大家介紹嘅千金小姐橋本萌花就有5呎8吋高，無獨有偶，今日同大家見面嘅齋藤恭代亦有呢個高度，而且頭同身比例為1：9，所以就被稱為「九頭身美人」！而恭代人高腿長之餘，上圍對D奶亦睇頭十足，而且外形美觀又富彈力，加埋絕色嘅美貌，真係難得嘅尤物呀！

獲獎無數

恭代又靚女又擁有高挑姣好身段，擔任模特兒嘅時候就已經相當注目，此外佢其實亦係一位美少女偶像！2015年佢參加「草莓姬選舉大賽」嘅時候獲得「評審員特別獎」，之後加入偶像女團「草莓姬」，更擔任隊長添！講到選舉，恭代更成功從二千多位參加者中脫穎而出，成為日本代表出戰「地球小姐2017」。之不過，參選嘅時候各佳麗被安排到菲律賓逗留整整一個月，恭代就因為唔識英文又唔習慣當地飲食，搞到狀態極差，所以只係拎到個「友誼小姐獎」。

然而，返回日本發展，恭代依然獲獎無數，除咗喺一個由直播應用程序舉辦嘅選舉活動奪得冠軍外，喺「Modelpress小姐」當中亦獲得亞軍以及模特兒獎，喺「Booty Tokyo特別大型寫真活動」中亦榮獲MVP大獎，認真威水！

齋藤恭代進軍寫真界之後，積極參與各種攝影活動，大家想欣賞佢嘅性感靚相，又想知道佢最近有咩工作，就要多啲留意其社交網喇！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎8吋

三圍：33D-24-34