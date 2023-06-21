劉佩玥化身娛記訪問五條人　扮識泰文勁搞笑

「TVB識貨」直播間成立3個月以來成績不俗，繼先後舉辦過的《衝上雲霄》、《溏心風暴》及《法證先鋒》等主題，於日前的「618購物節」，則以《珠光寶氣》及選美盛事《香港小姐競選》融入直播間，除邀得視帝陳豪、黎諾懿、陳敏之、陳自瑤等現身直播間，就連內地藝人也加入戰團直播「打卡」！

而上月底以港姐為主題的「帶貨女王之夜」，便邀來朱晨麗、高海寧、湯洛雯、何依婷4位港姐參與直播，最終獲全場銷售額突破1億元人民幣（約1.1億港元）佳績，累計觀看人次近1,000萬。「TVB識貨」更首度參與了內地電商節「618購物節」，再度創下佳績，成功躋身618 TOP10直播間，與內地「帶貨一哥」李佳琦、羅永浩等齊齊上榜。

至於內地組合五條人日前亦有降臨該直播，劉佩玥（Moon）則化身娛樂記者進行採訪，三人搞笑出題互考，其中五條人問到阿Moon二人首本名曲《阿珍愛上了阿強》的英文和泰文是甚麼時，Moon除以「Jane Loves John」輕鬆招架外，還可愛地瘋狂扮識講泰文，場面搞笑，席間Moon更擺出於《隱形戰隊》中角色的招牌狙擊手動作，非常有型。