【是日通勝】

農曆五月初五

癸卯年 戊午月 辛亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、理髮

忌：嫁娶、合醬、立約

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、10、22

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：謀事需顧及大局，不可太着眼於個人利益。

金牛座：愛是要說出口的，不要再把情話藏在心裏。

雙子座：行事高調沒好處，以免幸運之神離你而去。

巨蟹座：待人接物若做到問心無愧，運勢差極有限。

獅子座：謀事要按部就班，可把霉運影響減至最低。

處女座：事業得意，但感情生活將會遇上一番考驗。

天秤座：愛情處於弱勢，被動心態不變會帶來惡果。

天蠍座：運勢好得令人羨慕不已，身心狀態了不起。

人馬座：理財投資不可等運到，更不可以盲目跟風。

山羊座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

水瓶座：身心狀態佳，但要錫住雙眼，別做低頭族。

雙魚座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）蛇 易犯錯

鼠：腦筋轉數快，做事效率高，易取佳績。

牛：事業發展有進步，付出與回報成正比。

虎：社交運強，即使跟陌生人也聊得愉快。

兔：想法層出不窮，放膽嘗試可取得成功。

龍：人緣轉差，保持謙虛，以免惹事生非。

蛇：是日沖煞，運勢陷低谷，做事多甩漏。

馬：多愁善感，容易為一些小事傷神傷心。

羊：趁端午節去野外遊玩，可帶來好心情。

猴：壓力大，情緒低落，睡眠質素受影響。

雞：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

狗：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

豬：要注意人際關係，處事最好圓滑一點。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

招財貓與日本達摩

很多人都喜歡招財貓和日本達摩，更廣泛地應用於現在的商業和生活之中。

招財貓是一個出現於江戶時代的財神信仰形象。在古代的日本，貓被視為神聖的動物，有着被崇拜的地位，而招財貓頗具特色，其前腳交叉，擺動手掌，或是拿着金元寶，傳說會帶給人們幸運和財富，是商人崇拜的神明，也是日本民間故事中的重要形象。到了現代，招財貓因為樣子可愛，成為一種受歡迎的幸運擺設，很多人會在家中擺放一尊招財貓，相信它可以帶來好運。

至於日本達摩又被稱為達磨大師，是日本佛教禪宗的始創人。從中國傳入日本，許多人進行禪修時，會使用達摩的畫像作為輔助道具，用來提醒人們，在修煉禪法時要專注而有毅力，克服各種困難和誘惑，堅持下去。在日本文化中，達摩也被視為一種可愛的形象，很多手工藝和紀念品都會使用達摩的形象設計。

招財貓和日本達摩因為有深刻的文化背景而受到人們的喜愛，在世界各地都能看到兩者的身影。無論在商業還是個人生活中，招財貓和日本達摩都象徵吉祥和幸福，可為人們帶來好運和希望。