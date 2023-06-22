娛圈單打︱既已離婚應收手　韓劇花旦大暴走

眼大大的韓劇《流星花園》女星具慧善，自與前夫安宰賢撕破臉皮離婚後，形象一落千丈。近日她再次發功，向安宰賢所屬事務所追討約66萬港元酬勞，最終敗訴。她聲稱之所以跟該事務所簽約，全因安宰賢的關係，但期間一些演出並無酬勞，揚言要上訴到底。

事務所當然也非省油的燈，要求具慧善停止不實指控，否則提告。唉，為仔死，為仔亡，為仔瞓落大水床。感情要好時乜都得，感情破裂反轉豬肚，都咁大個人了，當時不追酬勞，現在才斤斤計較，不是輸打贏要是甚麼？看來她至今學不懂言多必失的道理。

離婚消息傳出之初，具慧善一句「老公嫌我乳頭不夠性感」，公眾對她十分同情，詎料事情大反轉，安宰賢才是受害者。韓媒爆料是具慧善先提出離婚，更公開二人對話內容，女方要求男方從起床到入睡都要發短訊向她報到，否則大吵大鬧，變態的控制欲令男方吃不消，具慧善從此被冠以「恐怖情人」稱號。

說到底，愛的反面就是恨。具慧善之所以繼續死咬不放，不難估計是難忘舊愛，至今仍深深不忿。想當年，她與安宰賢合作《吸血鬼醫生》撻着，還是女方倒追男方，大膽行徑連安宰賢也嚇了一跳。二人婚後十分甜蜜，殊不知相愛容易相處難，具慧善咄咄逼人的個性，終於將老公嚇跑。

離婚風波後，具慧善事業陷入低潮，冇劇開冇廣告拍。本來其形象知性討好，曾開個人畫展，又集導演、演員、編劇、作曲於一身，多才多藝，但愛情令人抓狂，隨着她性情大暴走，連星途也一併葬送。