港姐2023︱轉玩真人騷　一文睇晒高質大熱佳麗

《2023年香港小姐競選》今日（22日）舉行第三次面試，有別於往屆僅兩次面試機會，今次面試將會同步拍攝真人騷節目，總共26位佳麗以泳裝、才藝表演，之後再見評判，並進行篩選。當中三次面試均有份見人嘅大熱佳麗，好似「火辣學霸」Michelle、「翻版范冰冰」王敏慈、「嫩版蔡依林」莊子璇、「金髮蔡思貝」Juliana、「鍾嘉欣師妹」Cindy等都有現身。

當中以黑色小吊帶上陣嘅Ellie，露腰狂擺甫士，似足model，佢就話自己有少少經驗，才藝表演會表演拉丁，更為咗選美已經辭工參選。另外19歲、讀港大藥劑系嘅Anna，以性感戰鬥格示人，不過冇經驗嘅佢塊面震晒，勁緊張，雖然係第三次面試，佢話自己太細個，所以有啲緊張，不過後生贏得起亦輸得起。「火辣學霸」Michelle就話自己會表演空中瑜伽，問到佢係咪食定「勝利雪糕」慶祝入圍？佢就否認：「自己鍾意食雪糕啫，依家都減緊肥，已經瘦咗2kg，有信心入圍。（提名人雷莊𠒇有冇畀貼士？）冇。」

今次大會要求佳麗以晚裝上陣，多位佳麗均以Deep V、Low cut等性感打扮見人，當中「嫩版蔡依林」莊子璇、趙璧渝妹妹趙穎琪、姜伊寧等，均甚有睇頭，「金髮蔡思貝」Juliana更係暴乳級數！大熱門「翻版范冰冰」王敏慈今次收起長腿，但仍有信心，惟面上T字位爆瘡，狀態麻麻。