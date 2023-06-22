鍾雨璇急改善筋鍵痛症：仲跳到舞

歌手鍾雨璇（03）早前因拉筋過度兼拗柴，致腳的筋鍵和腳踝出現痛症，做了兩個多月物理治療仍冇好轉，早前她請教健身教練伍淑怡（Yoyo），度身訂造了一套動作，助03調整及減輕痛症，紓緩腳部及腰部肌肉。

03表示現在行路有少許不適，跳舞和跑步更加會痛：「以前拉筋好輕易而舉，依家好多動作都落唔到好低。（擔心以後跳唔到舞？）未去到咁嚴重，不過係有啲痛。」Yoyoy認為03有痛在身，動作要按部就班，不能過急：「所以我主要幫佢做一啲被動式伸展，熱身肌肉和輕量的動作，比佢可以慢慢放鬆，為日後進行肌肉訓練做準備。」03做橡筋帶肩外旋，強化岡下肌和小圓肌兩部分肌肉，改善體姿和線條。好似做背闊肌伸展，令條腰看上去纖幼些，背部挺直亦好處很多 ，她又有做伸展臀大肌，以紓緩臀部痠緊和膝蓋外側疼痛等問題。

期間03平臥墊上，大腿放橫屈膝，伸展髖關節，助釋放壓力及排毒消水腫，Yoyo說：「我成日建議女仔做多啲背、腹同臀部嘅訓練，因為好多女性都有盆骨前傾，導致寒背，尤其生完小朋友和着太多高踭鞋。」03笑言自己平時腰板好挺直，只是有時太攰才會寒一寒。