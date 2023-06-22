【營事檔案】大澳蝦醬牛肉碎夾餅

大澳蝦醬牛肉碎夾餅是大澳名物的改良版，原有的名為大澳蝦豬餅。大澳有很多街頭小食，以酥香可口的印度千屠薄餅做外皮，包著大澳特產的蝦醬以及炒香的半肥瘦豬肉碎，再配上新鮮生菜絲解膩，是不少人到大澳的必食之一。而這次就以墨西哥薄餅以及瘦牛肉碎代替較高脂的印度千屠薄餅及半肥瘦豬肉碎，製作出健康的滋味。

不止牛奶含鈣質

許多人可能認為鈣質只存在於牛奶及乳製品當中，但事實上牛肉也是鈣質來源之一。鈣質是人體健康所必需的重要營養素之一，有助於維持強健的骨骼、牙齒、肌肉和神經系統等。此外，牛肉也含有豐富的蛋白質、鐵、維他命B12和鋅等多種營養素，只要選擇瘦肉部位，就是非常營養和美味的肉類來源。

活用墨西哥薄餅

墨西哥薄餅，又稱為塔可餅，含有豐富的碳水化合物，能夠提供人體所需的能量，使人們保持活力和體力。此外，如選擇以全麥粉製成的墨西哥薄餅更含有膳食纖維。膳食纖維能夠有助於調節人體腸道功能，維持腸道健康。墨西哥薄餅也是非常容易根據不同口味和偏好製成不同的食品，如卷餅、餡餅等，是十分多變的食材。

大澳蝦醬牛肉碎夾餅

材料：

瘦牛肉碎 100克

墨西哥薄餅 1張

椰菜 1/4棵

調味料：

蝦醬 1湯匙

辣椒 1條

做法：

1) 椰菜洗淨切絲，炒熟備用

2) 辣椒切碎備用

3) 熱鑊放油，加入瘦牛肉碎炒香

4) 加入蝦醬炒勻，盛起備用

5) 墨西哥薄餅上放上椰菜、牛肉碎辣椒，左右兩邊卷起

6) 在不加油的鑊上煎5分鐘至金黃色，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。