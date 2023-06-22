無辜黃子佼攻擊扮盲　蕭煌奇嬲爆訴諸法律

台灣著名主持黃子佼日前因陷性醜聞風波而周圍爆料，辣着火頭，當中就包括指台灣歌手蕭煌奇其實一直扮盲，更指佢一直都睇得到等，因而被網友製作成梗圖在網上惡意瘋傳。對此，蕭煌奇已回應過，不過仍然嬲到震嘅佢，其經紀公司委請律師處理，以三點聲明回應，駁斥不實消息。

聲明如下：

本所律師林幸頎謹代當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司聲明如下:

一、外界所指當事人蕭煌奇先生近日遭人爆料、長期偽裝為視障人士之情，均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽。

二、舉凡製造、散布、轉述、或傳送散開不實文字言論之行為，均已嚴重損及當事人蕭煌奇先生之個人形象及社會評价，亦影響當事人好莉嗨文創有限公司協助蕭煌奇先生處理其經紀事務惟網路非法外之地，希冀各界自制，將涉及上開不實內容之文字言論予以刪除、停止持續不法侵害當事人蕭煌奇先生及好莉嗨文創有限公司權益之行為。

三、如日後發現有持續製造、散布、轉述、或傳送散開不實文字言論之行為，或有其他故意造謠、惡意中傷、不實指控等情形，當事人蕭煌奇先生、好莉嗨文創有限公司將依法訴追相關民刑事之法律責任，以維自身合法權益。特此聲明。