靈敢侶情：豬油有害？

豬油本身是沒問題的，關鍵在於加工過程。

早前我提及課堂不會使用豬油，結果不少人誤以為我說豬油有害。首先，我寫食譜盡可能少用動物性油脂，是因為讀者中有不少實行蛋奶素飲食，其次，就是我很難要求讀者自家煉豬油，如果要他們在外買，我寧可建議使用其他油。

何解？其實豬油本身不含反式脂肪，只要均衡地吃，其中的脂肪和蛋白質對身體有益。問題是，油的脂肪酸容易氧化，因此在加工過程中，部分煉豬油廠會注入氫去提高油的穩定性，但這樣會形成反式脂肪。另一個問題是，市售的豬油通常是由不同部位混合而成，然後經過漂白等加工，因此質量較差。

即是說，所以，就如商製牛油一樣，我並不主張讀者在日常餐膳中大量進食，適量便可。

講開油，有件事我想提醒大家，油對細胞膜來說非常重要，所以，「低脂」飲食並不代表不吃油、或認為油不健康，只是要避免攝取過量脂肪，特別要減少吃油炸食物。

如果年輕讀者想知道如何煉豬油，可以在我的專頁留言，但我相信年長的讀者都會懂，畢竟在以前，近乎家家戶戶都會自己煉豬油。

寫完這篇，我又想起當年很窮時，長輩獎勵我吃的豬油撈飯，才加幾滴豉油，簡直是人間美食。有一次，長輩更豪華到給我煎了隻荷包蛋，那種甘、香、甜，真的畢生難忘。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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