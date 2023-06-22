韓媒傳大S懷孕9個月　前奶奶大踢爆：那是轉移目標

台灣著名主持黃子佼捲台灣「#MeToo」風波後，日前忽然「攬炒式」點名大爆徐熙媛（大S）及丈夫具俊曄、妹妹徐熙娣（小S）等藝人嘅重磅醜聞，當中大小S及具俊曄就被爆有不良嗜好，姊妹倆火速發聲明鄭重否認指控，翌日韓媒就傳出大S懷孕9個月，由具俊曄悉心照料，時間點真係夾都冇咁啱。

韓國媒體人安鎮勇爆料推測大S疑似懷孕，因具俊曄一直保持神祕親自照料，早前具就自爆親自一口口餵大S食飯，佢會似足BB咁瞓住食，透露大S身體好虛弱，唔可以行太多路，因為佢都會抱住大S移動，係需要保護同照顧，韓媒因而推測大S已經去到懷孕最後階段。不過佢前奶奶張蘭就跳出嚟，喺直播帶貨時寸爆指：「這是不可能的！別再往臉上貼貼（金）了，那是不可能的，那是轉移目標呢！」之後仲將兩盒要賣嘅水餃塞到圍兜扮大肚，手一鬆水餃就跌出嚟，亦狂叫囂：「吃餃子拉餃子。」又吩咐執水餃嘅助理「給它送走」，諷刺意味濃厚。

另外，同被捲入「不良嗜好」風波嘅台灣「桌球漂亮寶貝」陳純甄，就為自己澄清，指自己同小S當年被指出席「迷幻派對」唔成立，因為2001年派對7日後左右，佢就去尿檢準備打世界運動會，並且喺該屆世界運動會拎銀牌：「有常識的人都知道怎麼回事。」