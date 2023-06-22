林鈺洧大讚今屆港姐高質　談網紅上位即退選：唔明咩心態！

今日（22日）端午節一班港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡和邢慧敏齊現身沙田龍舟競渡，為TVB龍舟隊打氣，TVB龍舟隊最後排名尾3，得第7名。林鈺洧和許子萱都是首次現場睇龍舟賽事，許子萱表示去年因為要接受特訓錯過機會，今年當是補償遺憾。

林鈺洧提到今早回公司時，遇上第三次面試的港姐參賽者，大讚今屆靚女多好高質：「好多身高高過我，笑容又好，仲主動同我打招呼，開心今年多咗高妹加盟。」許子萱就分享經驗，認為選美路漫長又艱辛，但從中賺到友誼、回憶和特別經歷，覺得要活在當下享受過程，自己因為參選成長好多。對於有多位參賽者突然退選，似借選美之名提升網絡人氣，林鈺洧初不明所以，後表示不清楚她們的心態，但認為每個人都有自己參加的理由：「有啲讀書未畢業，或者想再提升自己之後再選未定，我都係尾班車27歲參選，覺得有心唔怕遲。」

同場一班J2ers 何泳芍（Honey)、廖慧儀、胡敏芝、林沚羿等現身打氣，Honey百無禁忌講笑說：「如果反艇，我會飛落河救陳欣茵，因為佢負責打鼓，聽講打鼓㨂最矮一個。」原本她都有份爬龍舟，但因為要拍《痞子無間道》冇時間練習。今次J2ers有3個男仔參加，她們笑言見到他們手瓜起𦟌，充滿男人味，好吸引。問到她們衣着就過於密實？Honey表示:「平時衣着好清涼，我入面打底好Hot，不過要跟大隊着公司背心，要有Team spirit 。」並提到自己5年前選港姐，有留意今屆的參賽者，覺得質素好高，講笑：「好彩唔係今年參加，如果唔係實入唔到圍，覺得選美好需要勇氣。」並睇好趙璧渝妹妹趙穎琪，讚她甚有氣質。