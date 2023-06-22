沈月都玩！何文田飆車打卡

何文田是傳統住宅區，有屋苑亦有學校，若各位以為區內冇乜消遣好去處就大錯特錯，皆因區內就有全港最大室內電動高卡車場，提供兩條賽道18個彎讓大家盡情飆車，難怪連最美星二代沈月都來一顯身手。賽完車還可到附近紅燈山遠眺獅子山美景，再到文青Cafe吃美味疏乎厘等小吃，渡過滿足的一天。

5萬平方呎！一家大細落場賽車

位於何文田愛民商場內的18 Challenge Karting，佔地足足有5萬平方呎，屬全港最大型的室內電動賽車場。場內設有成人及小孩兩條賽道，前者專為電動高卡車而設，車速可達每小時25~30公里，需要身高1.5米以上才玩得；後者則可玩飄移車、XL飄移車，車身相對較細，只要拉動身旁車棍便能於入彎時「甩尾」，玩落同樣刺激。而且場內備有頭盔、護肘、護頸和護腳等護具，亦可租借全套賽車服，讓大家搖身一變成為賽車手。

當中成人賽道共有12個彎，既有180度彎又有髮夾彎，即使冇車牌都可落場暢玩。負責人教路，入彎時最好把軚盤扭到盡，再將速度降低，這樣出彎會更為準確穩定。萬上失手撞上圍欄也不用怕，皆因工作人員會幫忙調整車身位置。「所有高卡車都預先鎖速，若客人能夠做到圈速38秒內，便能解放車速增加挑戰性。」特別一提，除了賽車之外，場內還提供遊戲機、籃球機、飛鏢機及餐廳，足夠一家大細玩上半天。

同場加映：何文田區內文化遊 吃喝玩樂

參觀活化鐘樓

中電鐘樓於1940年起曾是中電總部的一部分，於2018年被評為一級歷史建築，經保育活化後最近一躍變身為中電鐘樓文化館，並由即日起免費開放予公眾參觀。活化後的鐘樓保留了外牆的釉彩瓷磚及玻璃飾磚，屬了解香港戰前建築的好去處。館內設有多個展區，展出鐘樓原裝鐘芯、40年代電錶、60年代手寫電費單等歷史文物，庭園更擺放了第5代山頂纜車退役車卡，供遊人打卡留念。

俯瞰九龍美景

何文田屬於九龍山勢較高的地區，其中紅燈山高106米，是整個九龍南的最高點。據知舊啟德機場仍啟用時，該山頂設有一座發出紅光的燈塔，因而得名。往紅燈山可先從何文田港鐵站出發，途經打卡熱點東何文田配水庫，以及常樂街花園一期內的「迷你青馬大橋」。到達後風景一望無際，不但能夠俯瞰土瓜灣及啟德郵輪碼頭，更能清楚看整座獅子山。沿途有涼亭、洗手間及汽水機，行山新手也能輕鬆應付。

香滑疏乎厘

Five To One是一間位於勝利道的文青Cafe，全店以大自然為設計靈感，白色牆身配上木製家具，予人寧靜簡約的感覺。食物方面，供應的並非時下Cafe倒模菜式，選擇多元化包括炸軟殼蟹滑蛋多士、照燒雞排白湯烏冬等。必食推介疏乎厘班戟，日本蛋香超濃，入口鬆軟且質感綿密。