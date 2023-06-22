笑文頌男內在美優勝　黃紫恩自爆好友割雙眼皮失敗

由黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）主持的清談節目《不正常愛情研究所》最新一集以整容為主題。一眾主持齊齊晒舊照，由於Karen舊照「萬聖節」味濃，被Susuca寸她：「個樣好似名畫《吶喊》！」Koba自爆曾被懷疑整容，但慘成被Jojo嘲笑對象，先問她：「成功定失敗先？」Koba嬲豬回應：「梗係覺得我靚咗啦，依家我好唔靚咩？」豈料Jojo再踩一腳：「OK嘅，但你絕對係內在美勝過外在美。」場面搞笑。

另外，Jojo透露有朋友天生單眼皮，由於該名朋友媽媽認識整容醫院院長，院長遂決定親自操刀做割雙眼皮手術，豈料「失敗」收場，原因更是啼笑皆非：「院長真係係畀咗最好嘅技術佢，但個院長審美停咗喺上一個年代，割咗個比較誇張嘅雙眼皮！」

今集又請來整容界KOL Berry來分享她的整容歷程，年約30歲的她17歲開始打透明質酸和埋線隆鼻，19歲完成隆胸手術，各種開刀手術及微整型超過100次，現在升呢成美容院老闆，她坦言由𡃁模年代開始整容，之後就泥足深陷，動用了至少100萬元在整容上。