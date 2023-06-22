洪永城被胡美貽意外擊中下體　痛到企唔到！

由洪永城（Tony）、胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）主持的旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》將播出最後兩集，3人式進入亞馬遜熱帶雨林區，並在兩名導遊引領下，全程冒雨走過蟻洞、避開毒牛蛙及巨型蜘蛛抵達雨林區山頂。他們除了體驗各式各樣叢林生活，更表演魔術及與當地土著共享嘉年華，其間發生小插曲，Nicole跟Tony完成魔術表演返回後台時，Nicole不小心意外擊中Tony「男人最痛」，Tony更是痛至一度不能企直，相當爆笑。他們又跟大小朋友進行「粟粉」大戰，結果Nicole同JB頭部成重災區，齊齊「毁容」。

談到相隔十八年終圓夢到了亞馬遜，Tony坦言能夠完成願望清單非常開心，談到旅程最驚險地方，他憶述是跳入亞馬遜河游水，他說︰「聽講有種牙籤魚，如果喺河屙尿，會吸引佢哋沿尿道游入你身體。雖然都係傳聞，但都要小心為妙，所以臨出發前我唔敢飲水，仲要屙晒尿先至落河。」Nicole受訪則指最難忘是34小時船程上要時刻保持警惕︰「導遊叫我哋要注意個人財物，因為好大機會有人偷嘢，同佢哋要逃走好易。加上船上面環境真係幾惡劣又冇水，所以全程我冇刷牙、洗面，連洗手間都冇乜去，仲要瞌埋眼屙唔敢望。」