AGA瘦10磅開紅館騷　請周殷廷食檸檬

歌手江海迦（AGA）和同門周殷廷（Yan Ting）今晚（22日）一同亮相《CHILL CLUB》節目錄影，AGA受疫情影響兩度取消了紅館騷，苦等3年終於落實今年8月開騷，她開心表示終於公布了，有信心能順利舉行，對於這個等了又等的遲來紅館演唱會，她認為現在才是最好時刻：「因為有得揀歌唱，好豪華，每Part都夠料唱。」又自嘲自己是擁有最多演唱會海報的歌手，前後共拍了7款海報造型，今次採用「ONEDERFUL」原因想紀念在麥花臣場館時，她在Encore時唱出《Wonderful U》，想藉此答謝歌迷陪她一同等待這個重要時刻。

她透露演唱會原本安排一班小朋友合唱團演出，由於小朋友都長高了，服飾要重新做過，而她自己早前因為染疫，加上要應付演出及重量級的舞台衫，特別接受做重量訓練，故瘦了10磅之多。她指病後好小心調理，加上有媽咪愛心靚湯，已經痊愈，但仍有點聲沙，現在每星期做2、3次針灸，希望能夠盡快回復靚聲。

周殷廷戲言即場向她自薦要做演唱會嘉賓，卻被AGA請食檸檬，表示今晚《CHILL CLUB》已請了他做嘉賓一同合唱，YanTing笑言不介意被AGA有技巧地拒絕，仍會入場在台下支持。提到他在樂壇消失了一段日子，他解釋這段時間退居幕後，到美國洛杉磯、日本和新加坡從事電影及廣告工作，希望將學到的知識套用在表演上。他指之前一直有推出單曲，但未曾擁有專輯及個人演唱會，希望明年初能圓心願。

AGA的新歌《MIZU》早前榮登五台冠軍歌，MV更突破百萬大關，反應熱烈，YanTing就講笑有70萬是由他點擊，她謂此歌是她休息半年後，今年第一個作品，故感到緊張，感覺是她人生踏入第二個階段，表達出自身經歷及願望，對好成績感到高興。