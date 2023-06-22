陳柏宇學奇洛李維斯搵陌生人傾偈　長氣到阿女都嫌煩

歌手陳柏宇（Jason）早前推出新歌《令人期待的下集預告》，他表示歌曲內容是講述隨機找陌生人交談：「好似奇洛李維斯（Keanu Reeves）就經常被人影到喺街同無家者傾偈，究竟呢種方式傾偈之後大家跟住發展成咩關係？又或者根本唔會發展到一段關係，但無論係點，開放自己同人交流，大家都可以享受當中嘅過程。」

他笑指自己也是屬於這種健談性格，很容易便會與陌生人交談起來︰「的確同自己嘅藝人身份有關，因為好多時候都會被要求回應對一啲人同事嘅睇法。（囡囡Abigail有冇嫌你長氣？）好得意，有時提醒佢一啲事，佢會話『你已經講咗喇！』哈哈，佢都似我多嘢講㗎。」見他手心以原子筆寫有囡囡的中英文名字，他冧爆説：「頭先我化妝整頭佢坐喺我大髀，攞起支筆就寫，依家已經唔使我提識寫自己個名。」

但如此健談的他，卻指和太太符曉薇 (Leanne) 一起時會比平日少話説，更笑言當年不是靠口甜舌滑才追到太太：「係靠樣，哈哈！其實我哋一齊玩啤牌識，佢輸咗仲要請食糖水，冇話邊個追邊個，互相有感覺自然發展。」Jason指與太太的共同嗜好是看電影和煲劇，但喜好片種不同，會互相遷就陪對方欣賞好戲。

談到教小朋友方針，他指與太太雖然有意見不同的地方，但大體上方向一致，二人也仍在學習中：「例如個女發緊脾氣，作為父母嘅我哋應該點對待？以前佢發脾氣嗰陣，我嘅情緒都易被牽動到會好嬲，不過依家學識用冷靜嘅方法處理，畀個女知道我哋對件事嘅睇法、我哋嘅嬲，但又要識得控制自己情緒，咁先可以教到小朋友處理自己情緒、知道自己嘅責任。」

同時面對工作又要湊小朋友，他表示雖然心靈上非常滿足，但肉體卻難以避免疲累：「有時會眼瞓啲，當肉體攰就係最大挑戰，因為會影響耐性，所以要不停提醒自己，呢個就係一門學科，亦係責任。」他希望以身教令囡囡明白做人要有責任感。問到已為兩女之父的他有否想添個男丁？他笑謂：「搞唔掂喇！小朋友一直成長，就會一直出現其他問題，正所謂養兒一百歲、長憂九十九。」

談到工作，他透露下半年會到不同地方巡演，但新歌會照做，因希望為明年推出的EP多造4首歌。另為配合今次新歌主題，他透露稍後將會舉辦活動：「邀請一班Fans嚟，等佢哋同其他唔認識嘅Fans互相傾偈，睇吓不過唔係朝著浪漫方向，暫定以小組形式唔係單對單，之後再Follow up睇吓有幾多人會再聯絡， 同陌生人嘅關係會變成點。」

髮型: Alex So @ the attic

化妝: Jessica Chan

形象: Exactly the Sam

Wardrobe: ALLSAINTS