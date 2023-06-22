怕醜巨乳妹 愈尷尬愈快樂

有女人為咗實現胸前偉大嘅願望，不惜玩後天加工，偏偏有啲巨乳妹又覺得胸大係一種煩惱，特別係身邊啲男士總係睇到眼甘甘，搞到場面好尷尬，唔知以下呢班脫星又會點樣應對呢？

神乳出籠

四仔界一向盛產巨乳脫星，而呢套由Digital Sin出品嘅《Chubby Chicks #2》更加係神乳雲集，事關演出陣容包括Chloe Surreal、Jenna Starr同Bess Breast，個個都有對天然爆乳，令人眼界大開，尤其係Chloe Surreal嗰對加大碼車頭燈可以話係愈嚟愈勁，由當初嘅美規36DDD，一路升Cup到家陣嘅36G，而且有持續暴脹嘅趨勢。今鋪阿妹勁玩乳技制敵，點可以唔捧場呀！

生活分享

究竟胸大會對女人嘅生活帶嚟乜嘢影響？就由四仔界最強天然爆乳脫星Alaura Grey話你知啦！呢套由Score製作嘅《Inside Alaura Grey》，以擁有一對44M超誇張爆乳嘅Alaura Grey孭飛，佢先會喺片中接受訪問，分享一對爆乳點樣影響生活，仲會喺影片入面重現番第一次同男友曳曳嘅情況，仲會演埋最令佢難忘嘅一次性愛。不過講到尾，成套四仔最好睇嘅場面，始終係佢嗰幕3P床戰戲，因為望住佢嗰對搖晃爆乳，真係勁正呀！

慾望爆發

爆乳令某啲女士有怕醜感覺，竟然成為Reality Kings創作《Dirty Intentions #26》嘅靈感，係咪估佢唔到呢？影片由Kendra Sunderland、Bridgette B、Layla Belle等多位脫星參演，故事講述佢哋成日被人抽水，表面上好厭惡，心底卻覺得好興奮，甚至每晚都會夢到自己同唔同男人曳曳添！誘人嘅劇情固然令人睇得興奮，但四仔迷記住，現實生活未必係咁，千祈咪搞到！