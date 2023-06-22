吸Like力強成品牌最愛！張元英號召力贏宮脇咲良

作為韓國K-Pop第4代女團的IVE、LE SSERAFIM、(G)I-DLE與ITZY近年大放異彩，個別成員更憑驚人號召力長期霸佔討論區及社交平台的熱話。不少國際品牌便依據各成員的社交媒體追隨人數、照片與影片轉載及點讚，力邀最具影響力成員擔任品牌大使或出席活動，為品牌帶來強勁宣傳效應。

當中以IVE的張元英擁有最強號召力，社交網現時有多達843萬粉絲追隨，每次分享品牌宣傳照只需1天，便已喪吸逾200萬點讚，被品牌視為最具商業價值的4代女團成員，難怪她一枝獨秀，輕常撇甩隊友，單拖亮相品牌活動吸金，而她更新社交網的活躍度亦相當高，幾乎一周更新5次，九成為其代言品牌的宣傳照，絕對是最稱職代言人。

至於女團LE SSERAFIM的日本成員宮脇咲良則以833萬粉絲緊貼屈居No.2，她亦頻頻分享品牌照吸Like，平均可獲約150萬點讚；隊友金采源以666萬追隨者躋身第3位，每次發布宣傳照約有120萬點讚。另一女團(G)I-DLE早前推出新碟回歸樂壇，帶挈內地成員宋雨琦與泰國成員Minnie再度瘋狂漲粉，分別以634萬及604萬粉絲位列第4及5位。許允真、安俞真與中村一葉亦各自突破了500萬追隨者，依次進佔第6至8位。