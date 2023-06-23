【是日通勝】

農曆五月初六

癸卯年 戊午月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：7、13、28

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：工作遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

金牛座：財運強，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

雙子座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

巨蟹座：愛情運最強，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

獅子座：迎來好運的一天，生活無憂，要懂得感恩。

處女座：尋找真愛不可等運到，太被動易陷入僵局。

天秤座：人事溝通出問題，易變成事業發展絆腳石。

天蠍座：謀事忌心存僥倖，腳踏實地才可做出佳績。

人馬座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

山羊座：多做好事冇蝕底，保持善心有助帶來好運。

水瓶座：事業順風順水，但財運一般，投資要慎重。

雙魚座：生活平穩，無驚無險，橙色可帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 偏財旺

（跌）馬 惹是非

鼠：小心駛得萬年船，不管做甚麼都易成功。

牛：生活與工作均稱心如意，得着比預期多。

虎：做事得心應手，面對競爭壓力毫無懼色。

兔：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

龍：偏財旺，得財不費力，但切勿沉迷賭博。

蛇：有勞而無功的情況，工作士氣受打擊。

馬：是日沖煞，心情不佳，容易惹上是非。

羊：人際關係差，易在溝通過程出現誤會。

猴：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

雞：桃花大旺，單身者易遇到合眼緣異性。

狗：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

豬：小心爛桃花，勿對身邊異性太過熱情。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

八字論命 年月日時

中國人常常說的算八字，就是我們自己的一生命運。八字是中國人用年月日時的天干地支組成的八個字，年天干地支，月天干地支，日天干地支，時天干地支。四個天干四個地支，就是我們的命運密碼。

十天干，分別五行屬木的，陽甲，陰乙。屬火的，陽丙，陰丁。屬土的，陽戊，陰己。屬金，陽庚，陰辛。屬水，陽壬，陰癸。十二地支也有其五行屬性，也分別有陰陽，只是屬土的地支有四個，不但分陰陽，而且分乾濕。

年月日時八字中，以出生日的天干為自己，其餘七字是代表自己的家人朋友老闆，也可以代表外人。當然也代表自己的事業、錢財、文化、自由、享樂。更重要的，代表自己災病之中五臟六腑、皮膚手腳等一切。

子平八字，以日天干為自己，以五行相生相剋來定，分別配上財官印食比，殺傷梟刃。生旺自己的為正印偏印，剋自己為正官偏官，我生旺的是食神偏食，我剋制的是正財偏財，與自己五行一樣為比肩劫財。

財包括正偏財，而偏官又名七殺，偏食又名傷官，偏印又名梟印，劫財又名陽刃，所以簡稱為殺傷梟刃。這就是算命的最基礎認知，大家可以用網絡得出自己八字，藉此了解命運。