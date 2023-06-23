【特約報道】韓流襲全球，我和韓國社長合辦的Ace Entertainment成為港韓的「星工廠」，透過《ACE演藝模特大賽》選拔新星，到韓國著名演藝及模特訓練學院YS Group，接受培訓BLACK PINK及BTS等的名師專業訓練，並有試鏡機會，得獎者之一的童星孖妹鄭寶（Jaybo）及鄭貝（Jaybie）曾到當地受訓。

今屆《ACE演藝模特大賽》完成準決賽，「Face of Hong Kong模特組」14強誕生，晉身7月的總決賽，冠軍將到韓國接受訓練，代表香港參加韓國模界年度盛事《Face Of Asia》，跟來自韓國及日本等地的新星爭奪總冠軍。

14強參賽者質素不錯，KOL沈靖喬（Ching Q），表現令人深刻，她說：「為有最佳狀態出戰，全面進行『宇宙飲食』，身材比之前更fit！」何敖怡（OEE）、郭恩程（Kelly）及李念卿（Suzzara) 是模特兒，Suzara曾代表香港參加選美大賽《Miss Tourism Queen Worldwide》。

至於本港田徑界19歲小鮮肉、有「田徑朴寶劍」之稱的Kingsum姚敬琛，說3年前因要考DSE而放棄參加：「如果去韓國受訓，會暫時放低田徑先！」任職醫生的蘇雋祁，在上屆獲優異獎，今年他捲土重來，並會到YS Group特訓，以增勝算！

今屆評判團陣容強勁，我榮幸邀得韓國著名藝術學院的教育總監Cho Jae Woon專程來港，「樓神」之子趙朗，以及YS Group社長Yong Heo也是評審。Cho Jae Woon任職的藝術學院曾培育BTS成員V和Jimin、泫雅及韓團GOT7及Apink等成員。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。