藝遊周末　打卡玩樂兩不誤

假期後的工作日總令人心情低落，不過返埋今日就又迎來周末啦！想令心情「放晴」？除了隨着時間流逝外，仲可以諗定周末去邊玩，以滿滿的期待打敗鬱悶。今次小記就為大家找來了兩個集打卡與玩樂於一身，且各具意義的好去處，快啲嚟睇睇有無你的心水啦。

【親親大自然】

想安在都市都可以感受到農莊的氛圍？在新都會廣場的「Metro Green」都市農莊就可以幫到你。由即日至7月31日，商場更聯乘人氣高企的Fluffy House，在L5空中花園為大家呈獻Mr. White Cloud and Friends【種出好心「晴」】，白雲先生、小雨點及彩虹妹妹等角色會遍布在優美翠綠的農莊，並帶來雲朵天梯（7月3日起）、水滴心田步道以及氣象觀天園舍等3大打卡位，帶大家由淺入深認識水分循環的不同時刻。另外在打卡之餘，活動於指定日子及時間還設有憑消費或會員積分參加的3大工作坊，包括「STEAM氣候科學工作坊」、「《水先生的奇幻旅程》– 故事分享及工作坊」以及「爽夏有機沙律吧及廚餘再種植工作坊」，啟發小朋友的科學及創意思維、趣味認識水循環奧秘，以及利用廚餘親手培植辣椒小盆栽及夏日蔬菜沙律DIY，寓教於樂。

【畫中說故事】

每一幅畫中都隱藏著故事，今年香港聯合國難民署首次舉辦都市畫布計劃，邀請了6位藝術家以及1位難民創作者，分別於香港的6個地方進行藝術創作，畫作分別以4位來自巴基斯坦、盧旺達、埃及與尼日爾的在港難民分享的故事為創作靈感，以及受一隊由流離失所者組成的板球隊所啟發，希望藉著藝術說故事，提升社會對難民救援的關注度。為了讓大家更了解畫中的故事，活動將於即日至7月中旬的指定日子，提供免費的45分鐘導賞，以故事遊蹤方式帶領大眾遊覽灣仔區的藝術作品。與此同時，當中部分日子（6月24日及7月8日）更設捐款可參加的《親子手工足球製作坊》，體驗難民兒童如何製作獨一無二的環保足球玩具，極具意義。