論盡荷里活高妹 有位英國女星身材超高是女星之冠

荷里活女星之中有好多「高妹」，而最高又會係邊個？原來就係現年44歲嘅英國女星Gwendoline Christie，佢身高達1米90，成為英美女星之中身形最高一人，好多男星都唔及佢高！

由於Gwendoline生得高大嘅關係，佢喺《星球大戰》（Star Wars）系列同劇集《權力遊戲》（Games of Thrones）中都係飾演一啲悍將角色，佢喺《星戰》中就飾演白兵阿頭Phasma隊長。不過亦由於太高嘅關係，Gwendoline入行初時被經理人睇死有難喺圈中有作為，但結果令經理人大跌眼鏡！

除咗Gwendoline之外，法國女星Elizabeth Debicki亦身高1米89，佢舊年就被睇中喺王室劇《王冠》（The Crown）中飾演已故戴妃（Princess Diana），不過由於戴妃身高僅得1米78，所以初時Elizabeth獲選角色之後都被外界批評佢生得太高唔似戴妃，結果佢喺片中演出搶晒鏡更獲艾美獎最佳女配角提名，證明電視台冇搵錯人！

除了Gwendoline同Elizabeth「高人一等」之外，有好多女星都有1米82（即6呎身高），其中包括奧斯卡最佳女配角Allison Janney、老牌模特兒Jerry Hall以及女星波姬小絲（Brooke Shields），個個都有6呎高！此外，奧瑪花曼（Uma Thurman）、泰迪史雲頓（Tilda Swinton）以及妮歌潔曼（Nicole Kidman）平均身高都有1米80！