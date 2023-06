夏日供應豐富而多樣化的水果,加上一雙巧手,可以化身成各式各樣的甜點、飲品和菜式,想品嘗水果盛宴,就要把握機會。

鹹甜果饌

水果除了用來做甜品,其實還有很多可以用作鹹吃的菜式,尖沙咀唯港薈自助餐廳The Market於現時至7月9日推出泰國水果節主題,11款泰國水果包括泰國紅鑽杧果、青杧果、龍眼、紅毛丹、火龍果、菠蘿、蓮霧、大樹菠蘿、柚子、蜜瓜和西瓜,會打造成烤牛肉山竹沙律、香辣金柚杧果沙律、泰式咖喱豬肉紅毛丹、大樹菠蘿糯米飯和泰式酸甜杧果魚等各式美食,甜品有D24榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕和榴槤斑蘭菠蘿包等,讓大家感受到泰國水果真味。

香滑榴槤雪糕

這個時候,最愛吃一杯雪糕消暑,IKEA美食站於現時至6月28日供應新榴槤品種甘露榴槤燕麥奶新地,入口帶酒香和回甘。特濃甘露榴槤燕麥奶新地內含同品種榴槤1份,若嫌唔夠喉,客人還可以再追加榴槤肉(每次最多追加3份),味道更加濃郁。指定餐廳亦供應D24榴槤球,外脆內軟又惹味。

雜莓泡芙

酸酸甜甜的苺果,搶眼又開胃。當文歷餅店 by Dominique Ansel在6月推出All You Need is Love 彩虹法式泡芙,泡芙配用士多啤梨、車厘子和覆盆子製作的雜莓果醬和雲呢拿吉士作餡,表面以彩虹圖案的牛奶朱古力點綴,相當吸睛。

任食馬拉榴槤

馬來西亞榴槤一向高質又多品種,榴槤放題品牌「Dr.Durian」 將於7月21日至8月21日在佐敦推出任食2小時馬來西亞榴槤,每日在樹上熟的榴槤,會於24小時內直送香港,品種包括有D197老樹貓山王、D24(山頂XO)、D13金包、D18夕陽紅、D2夢中情人、D201江海、D175紅蝦、D160竹腳、D198金鳳、D101紅肉及D200黑刺,每日按時令供應6至8款,讓各位盡情享用。除此之外,還會選用榴槤果肉製作下午茶,提供榴槤泡芙、榴槤肉蛋糕、榴槤糯米飯、榴槤千層糕、榴槤芝士Pizza、馬拉串燒配榴槤醬及榴槤糯米糍,雙重滋味。惠顧的客人更可參加大抽獎,考考自己運氣。