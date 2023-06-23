首次來港演出！P1Harmony宣布9.5假麥花臣開騷

韓國6人男團P1Harmony宣布將首度來港演出，於9月5日在麥花臣場館舉行「P1HARMONY LIVE TOUR [P1USTAGE H:P1ONEER] IN HONG KONG 」演唱會，門票價格分為599港元、799港元及1,499港元，將於6月28日進行優先售票，6月29日開始公開發售。

P1Harmony由KEEHO、THEO、JIUNG、INTAK、SOUL及JONGSEOB六位成員組成，他們在2020年10月以EP《DISHARMONY：STAND OUT》及主打曲〈SIREN〉出道，所有歌曲均由成員們共同創作。

他們在2022年3月至5月完成首個美國專場巡演，11場演出在不到30分鐘內火速售罄，印證團體的火紅人氣。他們更與著名R＆B歌手Pink Sweat$合作推出單曲〈Gotta Get Back〉。P1Harmony最近發行他們的第五張迷你專輯《HARMONY：SET IN》，並在2023年初舉行了第二次美國巡演，其中包括在納什維爾著名歷史演出場地Grand Ole Opry舉行演出，成為首個在該場地演出的K-pop團體。