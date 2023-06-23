耀樂不雅片外流　炎亞綸被爆口出狂言：畢竟沒有我的臉！

台灣藝人炎亞綸捲入性醜聞風波，之前前男友耀樂指他曾強迫發生性關係，更在非他自願情況下拍攝不雅片並外流，現時有消息傳出自稱是炎亞綸前男友的A男子爆料，指炎亞綸在被發現影片流出時，第一個反應竟是：「也還好，畢竟沒有我的臉」。該男子還表示炎亞綸交往前都會傳長篇大論的情話給對方，表明自己專一、穩定，讓對方感動，對此台灣傳媒向炎亞綸經紀人求證時，對方已讀不回，未有作出回應。

事件後，炎亞綸形象盡毀，不少製作方都即跟他劃清界線，停止與他的合作，而炎亞綸主持的實境節目《嗨！營業中2》今日亦於社交網發聲，發文:「本周播出之節目內容，為先前錄影製作完成，將於原定時間播出。後續已錄製未播出之內容將更審，謝謝大家的關心及支持。」據悉，節目確實錄了很多集，最近剛好沒錄影。此外，炎亞綸原本計劃今年下半年，將主持政治類談話性節目《哈囉！你給問嗎？》，有指之前已錄了1集，隨着炎亞綸的醜聞風波，有關方面表示與他會終止合作關係。

另外，炎亞綸過去緋聞對象甚多，男女皆有，最久的緋聞男友前棒棒堂的成員阿本，兩人盛傳斷斷續續交往8年之多，近日炎亞綸出事，阿本昨日晒出與朋友合照，並寫下：「端午小聚，2010-2023好友難得！努力好好的」。