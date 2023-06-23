孖陳寶珠撐任白戲寶電影版　梅雪詩憶當年做舞女往事

任白慈善基金電影《李後主2023 4K修復版》將於7月底在文化中心公映兩場，今日（23日）在銅鑼灣舉行記者會，陳寶珠和梅雪詩出席撐場時，引起在場過百劇迷哄動。「李後主」於1968年正式公映，今年剛好是李後主公演55周年，而4K修復版絕對是歷來最美倫美煥、最靚的呈現，現場亦播放了一小段精華片段，十分吸引。

關錦鵬導演表示李後主之前由楚原修剪過，他再將楚原的版本，於1989年再進行修補、補充及加聲效，並獲嘉禾資助重新配音及混音，而變成今日的4K修復版本。他又提到白雪仙當年曾來探班，並重新清唱最後一段詞，他說：「仙姐話不如重新收錄呢段，作為對李後主角色及對任姐（任劍輝）的思念。」關導演對於接手修復感到榮幸，自言從小隨媽媽看任白仙鳳鳴粵劇，讚原裝的《李後主》電影感十足，非一般粵劇電影，認為場面設計豐富，感恩自己有機會能夠接觸。

而陳寶珠和梅雪詩均表示有看過修復版一次，對於仙姐重新清唱一段，寶珠姐表示：「仙姐唱一定好，師傅嘛！（覺得好有電影感？）我唔太識，我只係門外漢。」梅雪詩當年有份參與《李後主》拍攝，記得當年飾演舞女，笑言：「我係舞女出身，跳了一首祝壽舞，都NG咗好多次，『私會』一場戲，師傅真係好靚。」提到當年拍攝好辛苦，最難忘拍火燒一場戲，在澳門取景，為效果逼真，大家要停下來等風起，她說：「花咗好長時間去等，要借東風火燒連環船，呢齣戲用咗好多時間人力物力，頭先入嚟聽到首歌，我就好想喊好大感觸。（想電影推出影碟？）隨緣，收益都係做慈善，希望大家出心，呢套戲真係花咗好多心血，好大規模。」她透露原本仙姐今日都會出席，但因為家中傭人染疫，為了保障大家健康着想而缺席，指師傅於公映時一定會現身。陳寶珠早前出席仙姐生日會同師傅賀壽，她稱師傅有默禱生日願望，笑言師傅不接受禮物，大家一起吃燒豬都十分開心。