林泳淘遭非禮被質疑呃Like　發文反擊：反應唔切

前「東張女神」林泳淘樣子坩美，身材出眾的她透過社交平台自爆乘搭港鐵時，遭到陌生男子公然「摸pat pat」非禮。有不少網友留言替她感到不值，但亦有網友卻質疑她「夠膽影相，但唔夠膽報警？」事件持續發酵，她再次透過社交平台作出回應，強調當刻發生事情時，自己根本來不及反應，表示：「事情發生當下，你根本反應唔切，而就算回魂之後只有一個人你都會考慮好多嘢，我應唔應該大叫？如果佢唔認咁點？我係咪應該捉住佢？佢會唔會發爛渣？而到最後，影相係我能夠為自己做嘅事。嬲自己冇即時反應到，唔希望呢啲事會喺其他人身上再次發生。」

對於她公審該男子時沒有將男子打格遮蔽，有網友質疑她的不當。就此事她承認有疏忽：「係自己考慮不周，我明白自己嘅錯，當然個時已經太遲，亦冇諗過事件會咁樣發酵，對於衝動而作出錯誤嘅行為影響到人，呢一點係我最內疚嘅地方。」事件引伸至她被評論「女權論」﹑「男人就係原罪」等，更有網友質疑她為了增熱度和賺流量，利用網絡而進行公審做出不擇手段的行為。對於大家的評論她就表示：「我真係腦洞大開。我唔係歧視，不過想問乜搭車小心自己隻手，唔好摸到人Pat Pat真係咁難？」不過，她慶幸自己不是一個脆弱的女子，未被網友的留言而受到二次傷害。