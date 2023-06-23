Black Badge Cullinan Blue Shadow限量62輛　珍藏卡門線

從太空上看，有一道神秘又夢幻的藍色光暈包圍着地球大氣層，指的是距離地球表面62英里（約海拔100公里）的卡門線Kármán Line。早前勞斯萊斯便以卡門線為設計靈感，匠心打造出Black Badge Cullinan Blue Shadow全新私藏級豪車，全球限量生產62輛，稀有珍貴。

太空界線 深藍色調

以匈牙利裔美國工程師及物理學家Theodore von Kármán（1881~1963）命名的卡門線之所以特別，全因它是地球大氣層與太空之間的無形界線，自帶一種獨特攝人的深藍色調。而Black Badge Cullinan Blue Shadow正是勞斯萊斯將這道從藍天過渡到漆黑太空的無形界線變得有形化的稀世之作。擁有一身卡門線般深藍色的Stardust Blue星塵藍全新定制車色，配上分別象徵大氣層的淺藍色手工腰線，以及象徵太空的緞面啞黑套件。屹立在車頭的歡慶女神雕像（Spirit of Ecstasy），以航空級鈦金屬3D打印而成，亦披上一層藍色薄漆，更添一份神秘感。

月球刺繡 光纖星星

整個車廂是以太空邊緣（Edge of Space）主題設計，不僅通過獨特的多層漸變彩繪錶台及門板裝飾，呈現從藍天到漆黑太空的過渡色調，抬頭還有由25萬針獨立針法繡出的複雜月球刺繡及滿布1,183顆光纖星星的星空車頂。此外，用來包覆座椅的皮革擁有逾7.5萬個大小穿孔，更是首次在勞斯萊斯車款出現，呈現從太空回望地球的陸地、海洋及雲層景象，營造恍如置身地球大氣層的終點和太空的起點的氛圍。其他專屬細節包括刻有淺藍色陽極氧化Blue Shadow字樣的定制時鐘、鑲嵌相關主題字句的閃亮鋼琴黑飾面餐桌及專屬發光金屬門檻等，尊貴非凡。